Еще трое пострадавших доставлены в больницы Пирогова и Юдина

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате драки в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"По адресу: Обручева, 28, к. 7, на 9-м этаже жилого дома произошла массовая драка с применением холодного оружия. По предварительным данным, один из участников <…> погиб на месте. <…> Известно о трех пострадавших: один человек находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в больницы Пирогова и Юдина.

На вызов прибыли четыре бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф.

По данным столичной прокуратуры, нападавший ранил трех родственников, после чего покончил с собой. Ведомство взяло на контроль проверку по факту случившегося.

По данным правоохранительных органов, погибший состоял на учете у психиатра.