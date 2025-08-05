Мужчину доставили в республиканскую больницу

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Турист из Омска упал и травмировал голову на горе Белухе в Республике Алтай, его эвакуировали на вертолете Ми-8. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, мужчине 71 год.

"В Республике Алтай, в районе ледника Менсу, на северо-восточном склоне горы Белухи один из двух туристов упал и травмировал голову. <…> По гористой местности оперативно добраться до места происшествия невозможно. Эвакуировать пострадавшего пришлось вертолетом Ми-8", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что пострадавший - турист из Омска. Спасатели подняли мужчину на борт, во время полета сотрудники центра медицины катастроф оказывали ему медицинскую помощь. Мужчина доставлен в республиканскую больницу.