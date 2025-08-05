В Чувашии директора стройкомпании осудили за нарушение прав более 850 дольщиков

Он получил шесть лет колонии

ЧЕБОКСАРЫ, 5 августа. /ТАСС/. Суд в Чувашии назначил шесть лет колонии директору строительной компании за ущерб в 430 млн рублей. В результате преступления были нарушены права более 850 дольщиков, написала в своем Telegram-канале прокуратура республики.

"Руководитель общества "Специализированный застройщик "Лидер" <...> признан виновным по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). <...> Приговором суда назначено <...> шесть лет <...> колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Фигурант уголовного дела также на 2,5 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере строительства. Мужчина взят под стражу в зале суда.

По данным правоохранителей, в 2016-2019 годах от граждан были получены средства на покупку квартир в пяти строящихся домах в микрорайоне "Кувшинка" в Чебоксарах. По данным прокуратуры, в нарушение закона средства направили на цели, не связанные с возведением жилья. "Средства дольщиков фактически использовались для предоставления крупных займов аффилированным организациям, а также руководству самой строительной компании", - говорится в сообщении.

Общий ущерб оценен следствием в размере около 430 млн рублей, что привело к сложному финансовому состоянию компании. В надзорном ведомстве уточнили, что четыре многоквартирных жилых дома не были достроены в установленные сроки, более 850 дольщиков своевременно не получили квартиры. Отмечается, что строительство двух домов в настоящее время завершено.