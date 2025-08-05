В результате аварии погиб ребенок

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оставлении ребенка в опасности в отношении жителя Рязанской области, подозреваемого в совершении смертельного ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, 27 июля 2025 года 38-летний водитель без права управления автомобилем на дороге в Чучковском районе Рязанской области столкнулся с самодельным транспортным средством (багги), которым управлял семилетний ребенок. Водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия, ребенок умер. Позже подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Как сообщалось ранее, в отношении него расследуется уголовное дело о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (п. "б", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

"Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Рязанской области по факту оставления ребенка после дорожно-транспортного происшествия в опасности (ст. 125 УК РФ)", - сказано в сообщении.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также сбор и закрепление доказательств.