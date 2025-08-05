AFP: французские жандармы допросили на Украине хакера из группировки LockBit

Следователи подозревают его в совершении нескольких десятков атак, причинивших компаниям значительный финансовый ущерб, который в отдельных случаях превышал €1 млн

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Французские жандармы в середине июля провели допрос на юге Украины 30-летнего мужчины, связанного с группировкой киберпреступников LockBit. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Национальную жандармерию Франции.

Как сообщил агентству представитель специализированного подразделения ведомства по борьбе с киберпреступностью полковник Бертран Мишель, задержание было произведено 16 июля при содействии украинских властей. По его словам, мужчина "заражал информационные системы компаний вредоносной программой-вымогателем LockBit, а затем выплачивал часть нажитых средств группировке". "Следователи подозревают его в совершении нескольких десятков атак, причинивших компаниям значительный финансовый ущерб, который в отдельных случаях превышал €1 млн", - отметил полковник.

По данным агентства, на момент задержания ордер на арест не был выдан, после допроса, проведенного французскими следователями, злоумышленника пришлось освободить. Украинские власти не предъявили ему обвинений, позволяющих оставить его под стражей. Кроме того, Украина не выдает своих граждан. AFP предполагает, что в ближайшее время французские власти планируют выдать ордер и задержать хакера в случае его выезда за пределы Украины.