Двое детей пострадали, сообщила пресс-служба прокуратуры региона

ТАМБОВ, 5 августа. /ТАСС/. Автомобиль Kia Rio столкнулся с грузовиком на трассе Тамбов - Пенза в Тамбовской области, в результате ДТП погибла женщина, двое ее детей пострадали. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"На 14-м км автодороги Тамбов - Пенза (Северный обход города Тамбова) женщина-водитель автомобиля Kia Rio, перевозившая в качестве пассажиров троих детей, не справилась с управлением и врезалась в грузовой автомобиль "Камаз". В результате ДТП женщина погибла на месте, двое малолетних детей доставлены в медицинское учреждение, несовершеннолетняя 2008 г. р. не пострадала", - говорится в сообщении.

Прокуратура Тамбовского района контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход процессуальной проверки. На место происшествия выезжал прокурор Тамбовского района Юрий Плужников.