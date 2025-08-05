Reuters: число мигрантов, погибших у берегов Йемена, достигло 86

Согласно данным источников, в лодке находились 170 мигрантов из стран Африки, 42 из них были спасены

ДОХА, 5 августа. /ТАСС/. Число африканских мигрантов, погибших при затоплении лодки около побережья Йемена в Аденском заливе, увеличилось до 86. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на йеменские источники.

Согласно их информации, в лодке находились 170 мигрантов из стран Африки, 42 из них были спасены.

Портал Bab News передавал, что тела десятков нелегальных мигрантов из народа оромо (крупнейшая этническая группа в Восточной Африке, преимущественно проживающая в Эфиопии и Кении) были обнаружены утром 3 августа на побережье южной провинции Абьян. Предполагается, что они плыли на борту контрабандного судна, которое шло от Африканского Рога в сторону Йемена и затонуло из-за плохих погодный условий.

5 августа посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин выразил соболезнования в связи с гибелью эфиопских граждан во время инцидента у берегов Йемена.