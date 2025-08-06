Федеральное агентство по жилищному финансированию полагает, что политик мог предоставлять недостоверные банковские документы и сведения об имуществе, чтобы добиться выгодных условий для займа

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Американского сенатора Адама Шиффа (демократ, от штата Калифорния) подозревают в ипотечном мошенничестве. Прокуратура штата Мэриленд начала уголовное расследование в отношении законодателя, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Федеральное агентство по жилищному финансированию полагает, что Шифф мог неоднократно предоставлять недостоверные банковские документы и сведения об имуществе, чтобы добиться более выгодных условий для займа. В зависимости от ситуации он указывал в качестве своего основного места жительства дом либо в Мэриленде, либо в Калифорнии.

Ранее Минюст США начал расследование по аналогичному правонарушению в отношении генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс. Гособвинение утверждает, что при оформлении ипотеки Джеймс указала в качестве основного места проживания жилплощадь, которой она владеет в штате Вирджиния, хотя как должностное лицо она обязана проживать по месту работы, а также занизила размер своего имущества в Нью-Йорке, чтобы получить более выгодные условия для займа. Помимо этого, в заявке на ипотеку она указала в качестве мужа своего отца.