Еще трое пострадали

ТЮМЕНЬ, 6 августа. /ТАСС/. Столкновение автомобилей Nissan Qashqai и ВАЗ произошло на 1-м км автодороги Солобоево - Рафайлово в Исетском районе Тюменской области. В ДТП погибли 21-летний водитель и 17-летний пассажир отечественной машины, еще трое травмированы, включая водителя иномарки, которого пришлось искать силовикам со служебной собакой, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

"Автомобили Nissan Qashqai и ВАЗ-2110 столкнулись на первом километре автодороги Солобоево - Рафайлово в Исетском районе Тюменской области. Предварительно, водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу. В ДТП погибли 21-летний водитель и 17-летний пассажир ВАЗа, жители села Солобоево. Еще двое пассажиров этого автомобиля, 22 и 17 лет, госпитализированы в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что водитель Nissan бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сотрудники полиции совместно с кинологом со служебной собакой нашли 39-летнего мужчину в лесном массиве в двух километрах от места столкновения. "Предварительно, он был пьян, в ходе ДТП получил ранения и госпитализирован", - уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.