Экспертов МАГАТЭ уведомят об ударе ВСУ по территории Запорожской АЭС

Руководство атомной станции продемонстрирует им место обстрела

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Администрация Запорожской АЭС утром 7 августа уведомит экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об артиллерийском ударе ВСУ по территории станции и по возможности покажет место обстрела. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Эксперты МАГАТЭ завтра будут утром уведомлены об очередном акте. По возможности мы продемонстрируем им место обстрела", - сказал Черничук на видео, предоставленном ТАСС пресс-службой атомной станции.

Директор ЗАЭС подчеркнул, что после артиллерийского обстрела ВСУ атомная станция и персонал работают в штатном режим. Поврежденный ударом транспортный цех функционирует, "перевозка персонала осуществляется, замечаний нет", уточнил он.

Черничук также заявил, что участившиеся удары по территории и объектам ЗАЭС вызывают тревогу. "Потому что как типография, так и транспортный цех в особенности - это объект критической инфраструктуры станции, который обеспечивает всю транспортную логистику. И это вызывает огромные опасения и создает непосредственную угрозу безопасности Запорожской атомной электростанции", - акцентировал директор.

ВСУ 6 августа из артиллерии обстреляли промышленную зону Энергодара в районе, где расположены транспортный цех и типография Запорожской атомной электростанции. Пострадавших нет, повреждены окна в зданиях типографии и транспортного цеха. На ЗАЭС заявили, что безопасность эксплуатации станции полностью обеспечена, радиационный фон в норме, угрозы для людей и окружающей среды нет.

В течение всего лета 2025 года ВСУ неоднократно атаковали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры города Энергодара и непосредственно Запорожской АЭС. В частности, украинские дроны несколько раз атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС с единственным в мире полномасштабным тренажером реакторного зала.