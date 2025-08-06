Несовершеннолетняя заплыла на глубину и ушла под воду

УФА, 6 августа. /ТАСС/. Несовершеннолетняя пропала после купания в реке Белой в Уфе, спасатели ведут поисково-водолазные работы. Об этом сообщает управление МЧС Башкирии.

"Сегодня вечером в Кировском районе Уфы произошла трагедия: 12-летняя девочка купалась с друзьями, заплыла на глубину и ушла под воду. Инцидент случился в районе Мелькомбината", - говорится в сообщении.

Спасатели управления гражданской защиты Уфы проводят поисково-водолазные работы на месте происшествия. В МЧС подчеркнули, что место, где пропала девочка, не оборудовано для купания, о чем сказано на предупреждающих аншлагах.