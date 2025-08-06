По данным газеты Metro, Ашер Уоткинс преследовал самца африканского буйвола весом 1,3 тонны, животное испугалось и внезапно бросилось на охотника

ПРЕТОРИЯ, 6 августа. /ТАСС/. Африканский буйвол напал на американского миллионера, поклонника трофейной охоты Ашера Уоткинса в провинции Лимпопо на севере ЮАР. Об этом сообщила британская газета Metro.

По ее информации, охотник преследовал свою цель, самца африканского буйвола весом 1,3 тонны. Животное испугалось и внезапно бросилось на Уоткинса. На скорости 56 км/ч буйвол врезался в 52-летнего мужчину. Миллионер умер мгновенно.

Отмечается, что Ашер Уоткинс, основатель компании Watkins Ranch Group, был поклонником трофейной охоты. В социальных сетях он часто делился фотографиями убитых животных и диких птиц. Погибший считал, что охота является важной частью сохранения дикой природы.