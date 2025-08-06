Несовершеннолетние получили баротравмы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 6 августа. /ТАСС/. Дрон Вооруженных сил Украины сдетонировал в поселке Октябрьский Белгородского района, пострадали четверо подростков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В поселке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Пострадали четверо подростков. 17-летний парень и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет получили баротравмы. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались", - написал он.

Гладков добавил, что родители несовершеннолетних о ситуации и состоянии детей проинформированы. Информация о последствиях уточняется.