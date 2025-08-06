Еще четверо пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и еще четыре госпитализированы в результате ДТП в Верхнесалдинском районе Свердловской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель "ВАЗ-2114" выехал на встречную полосу, в результате чего допустил столкновение с Haval с последующим съездом в кювет.

"В результате ДТП пассажир "ВАЗ-2114" - мужчина 2003 года рождения, житель г. Верхняя Салда, погиб на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. В медучреждение г. Нижний Тагил госпитализированы пассажир Haval, а также водитель и двое пассажиров "ВАЗ-2114", - сказано в сообщении Госавтоинспекции.

На месте ДТП организовано реверсивное движение, работают оперативные службы, по факту происшествия назначены экспертизы, добавили в ведомстве.