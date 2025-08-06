У двоих пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы, один получил осколочные ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Валуйского округа Белгородской области, ранены три мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"На участке автодороги Кукуевка - Долгое вследствие удара дрона по автомобилю пострадали супруги. Главой поселения они доставлены в Валуйскую центральную районную больницу. У обоих диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы, после оказания необходимой помощи отпущены на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено", - написал он.

Также в селе Двулучное FPV-дрон атаковал частный дом, мужчина получил осколочные ранения спины и живота. В настоящее время его доставляют в Валуйскую ЦРБ. Также в доме повреждены окна и фасад.