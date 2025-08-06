Как утверждает Минюст, в июле арестованный передал "подробную документацию" о технике и обсуждал передачу одного из "компонентов оборудования танка"

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Американский военнослужащий был арестован в штате Техас при попытке передачи информации, якобы предназначавшейся России, об особенностях эксплуатации танка M1 Abrams. Об этом сообщило в среду Министерство юстиции Соединенных Штатов.

"Обвиняемый пытался передать России конфиденциальную информацию, имеющую отношение к национальной обороне и касающуюся эксплуатации M1A2 Abrams", - приводит пресс-служба ведомства слова помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Айзенберга.

Как утверждает Минюст, в июле арестованный передал "подробную документацию" об M1 Abrams и обсуждал передачу одного из "компонентов оборудования танка". В конце июля 22-летний Тэйлор Ли принес обещанную деталь в указанное место, после чего был задержан. Расследование проводит ФБР с командованием контрразведки Армии США.