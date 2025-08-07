Леонид Богратеон похитил более 1 млн рублей из бюджета

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Елизовского городского поселения Леонид Богратеон признан виновным в совершении коррупционного преступления. Он осужден на шесть лет, сообщает управление СК России по региону.

Следствием и судом установлено, что 34-летний мужчина, являясь депутатом собрания депутатов и заместителем главы Елизовского городского поселения Камчатского края, временно исполняя полномочия главы муниципального образования, издал и обеспечил исполнение подчиненными ему лицами незаконных распоряжений, на основании которых совершил хищение путем присвоения себе бюджетных денежных средств.

"В результате его действий бюджету Елизовского городского поселения Камчатского края причинен ущерб в размере более 1 млн рублей. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и коммерческих организациях, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на два года", - сообщает ведомство.

Как уточнили в краевой прокуратуре, премировал Богратеон и своего руководителя Артема Гаглошвили, когда тот находился под домашним арестом по уголовному делу о хулиганстве.