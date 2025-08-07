Ему было назначено 11 лет колонии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Верховный суд России отменил приговор осужденному на 11 лет колонии жителю Челябинской области, признав, что тот нанес опасные ножевые ранения двум мужчинам в ходе самообороны. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Судебная коллегия Верховного суда определила: апелляционный приговор Челябинского областного суда и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в отношении Азнабаева Зульфана Фаритовича отменить, уголовное дело передать на новое апелляционное рассмотрение в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда. Азнабаева З. Ф. из-под стражи освободить", - сказано в документе.

Как сказано в материалах дела осужденного, в ноябре 2022 года двое знакомых Азнабаева пришли к нему в квартиру в Магнитогорске. Они хотели забрать у него денежный долг. Пришедшие избили Азнабаева резиновой дубинкой, сломав ему палец. Также ими был избит и знакомый владельца квартиры, который попытался за него заступиться.

После этого Азнабаев схватил кухонный нож и нанес несколько ударов им нападавшим. В результате один из них скончался, второй получил тяжкий вред здоровью.

Суд первой инстанции признал, что Азнабаев действовал в рамках необходимой обороны, но превысил ее пределы, и приговорил осужденного к шести месяцам колонии-поселения. Однако Челябинский областной суд этот приговор отменил и признал Азнабаева виновным в убийстве и покушении на убийство, назначив ему 11 лет строгого режима. Согласно решению апелляционной инстанции, после избиения Азнабаева конфликт между ними и нападавшими был исчерпан, они не наносили ему новых ударов, а значит - основания для применения насилия к ним у осужденного отсутствовали.

Однако Верховный суд указал, что у Азнабаева были все основания опасаться продолжения конфликта, поскольку избившие его мужчины не покидали его квартиру и демонстрировали ему дубинку, которой его избивали. На этом основании приговор был отменен.