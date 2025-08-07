В любой момент возможны эксплозии с выносом пепла до 15 км над уровнем моря

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 августа. /ТАСС/. Извержение вулкана Ключевского на Камчатке может представлять опасность для международных авиарейсов, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

"Продолжение вершинного эксплозивно-эффузивного извержения вулкана. В любое время возможны эксплозии с выносом пепла до 15 км над уровнем моря. Аэрозольные и пепловые облака могут представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям", - рассказали ученые.

Вулкану присвоен красный, наивысший код авиационной опасности. Усиление извержения прогнозируется в ближайшие дни.