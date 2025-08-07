Из здания эвакуировались 30 человек

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Здание, где расположены несколько кафе, загорелось в центре Хабаровска, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Пожарные подразделения ликвидируют возгорание в здании на улице Муравьева-Амурского, 4 в Хабаровске. По предварительный данным, произошло загорание вытяжки на втором этаже. Из здания вышли 30 человек", - говорится в сообщении.

Пожарные проводят разведку и локализацию возгорания.

В этом здании находятся кафе "Султан базар", "Пани Фазани" и "Месхети".