В Новосибирской области задержали двух подростков за подготовку убийства военного

Они нанесли химвещества на внешние элементы автомобиля военнослужащего по заданию спецслужб Украины, сообщили в ФСБ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. ФСБ и Следственный комитет в Новосибирской области предотвратили убийство военнослужащего Минобороны РФ, которое готовили двое подростков с помощью химических веществ по заданию спецслужб Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом в Новосибирской области предотвращено планировавшееся спецслужбами Украины убийство военнослужащего министерства обороны с применением токсичных химических веществ. В результате проведенных мероприятий задержаны два несовершеннолетних гражданина РФ", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, подростки получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход. "Они нанесли их на ручку водительской двери, а также бокового зеркала заднего вида личного автомобиля офицера с целью его отравления", - сообщили в ФСБ.

Установлено, что подростки получили заказ на совершение убийства от украинских спецслужб на одном из интернет-ресурсов по поиску так называемого быстрого заработка. В дальнейшем их деятельность координировалась с территории Украины через мессенджер Telegram, что подтверждается информацией, содержавшейся в изъятых у них средствах связи.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой).

Предыдущие попытки

Это далеко не первый случай попыток убийства военнослужащих и граждан РФ с применением химвеществ. Ранее ФСБ сообщала о задержании агентуры СБУ и Главного управления Минобороны Украины, планировавшей ликвидацию работников одного из оборонных предприятий в Ярославской области с применением опасных химических веществ, разместив их в воздуховодах личных автомобилей, а также массовое убийство российских военнослужащих путем отравления напитков и кондитерских изделий на праздновании юбилея военных летчиков ПВО в Армавире и продуктов питания, собранных волонтерами в Санкт-Петербурге для отправки в качестве гуманитарной помощи в зону проведения СВО. Исполнители данных преступлений арестованы по обвинению в подготовке терактов и госизмене.

В феврале 2024 года ФСБ пресекла попытку совершения украинскими спецслужбами теракта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. У трех задержанных за данное преступление граждан Украины тогда изъяли препараты для создания химического оружия. В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и ст. 205 (террористический акт) УК РФ. На территории ДНР был обнаружен схрон ВСУ с предназначенными для сброса с БПЛА самодельными взрывными устройствами, снаряженными пластитом и боевым отравляющим веществом хлорпикрином, запрещенным к применению в качестве средства ведения войны международной Конвенцией о запрещении химического оружия.