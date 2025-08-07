Человек, который предложил им это сделать, представился Тимуром, но в сети у него также были и другие имена

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Двое подростков, задержанных в Новосибирской области, дали признательные показания в подготовке убийства военнослужащего Минобороны РФ.

"Задержан за покушение на убийство СВОшника. Но фамилию, имя его не знаю", - сказал один из них на допросе, видео которого распространила ФСБ. По их словам, они должны были нанести вещества на дверную ручку машины военнослужащего, чтобы "он прикоснулся, и этот яд убил его".

Они также рассказали, что нашли эту "работу" в интернете. Человек, который предложил им это сделать, представился Тимуром, но в сети у него также были и другие имена.

Ранее в ФСБ сообщили, что Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом в Новосибирской области предотвращено планировавшееся спецслужбами Украины убийство военнослужащего Министерства обороны с применением токсичных химических веществ. В результате задержаны два несовершеннолетних гражданина РФ. В СК РФ сообщили, что подросткам предъявлено обвинение, они заключены под стражу.