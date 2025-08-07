Ее трое детей помещены в социально-реабилитационный центр, сообщила пресс-служба прокуратуры региона

ОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 2 годам 8 месяцам лишения свободы местную жительницу, которая истязала и угрожала убить свою 10-летнюю дочь, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области. Ее трое детей помещены в социально-реабилитационный центр.

"Нововаршавский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 41-летней местной жительницы. Она признана виновной по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетней), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, обязав выплатить пострадавшей дочери 150 тыс. рублей в счет возмещения причиненного морального вреда", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с 19 по 24 февраля этого года женщина систематически избивала свою дочь и высказывала угрозы убийством. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за кражу и преступления против личности, за неисполнение родительских обязанностей была поставлена на учет как неблагополучный родитель.

Ее трое малолетних детей были изъяты и помещены в социально-реабилитационный центр. После проведения проверки деятельности местного подразделения по делам несовершеннолетних начальнику местного отдела внутренних дел внесено представление. Также прокуратура дала положительное заключение об ограничении осужденной в родительских правах.