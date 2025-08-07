Вылетевший из Калининграда в Москву самолет вернулся в аэропорт Храброво

Как сообщили в пресс-службе "Аэрофлота", такое решение было принято из-за срабатывания индикации наддува кабины

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Самолет, вылетевший из Калининграда в Москву, вернулся в аэропорт Храброво после срабатывания индикации наддува кабины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Аэрофлота".

"В соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов командир воздушного судна рейса SU1001 Калининград - Москва за 7 августа принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации наддува кабины. Посадка воздушного судна выполнена в штатном режиме в 11:20 мск", - сообщили агентству.

Чтобы сократить время ожидания вылета, требуемое для дополнительной технической проверки самолета, в компании приняли решение о перебронировании всех пассажиров на рейс SU1025, который будет выполнен на широкофюзеляжном воздушном судне Boeing 777 большей вместимости. Организовано предоставление напитков и питания, отметили в компании.