Анатолий Згонников обвиняется в получении взятки, сообщают в судах общей юрисдикции Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Ханты-Мансийский районный суд избрал в отношении заместителя главы города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Анатолия Згонникова меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября 2025 года. Он обвиняется в получении взятки, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.

Ранее ТАСС собеседник в силовых структурах региона сообщил, что Згонников стал фигурантом уголовного дела и задержан силовиками. По предварительной информации, он подозревается в получении взяток по месту прошлой работы, когда был директором местного центра досуга и отдыха. В настоящее время ТАСС не располагает комментариями СУ СК РФ по Югре и УМВД по Югре. В администрации города ТАСС сообщили, что Згонников отстранен от занимаемой должности.

"Постановлением судьи Ханты-Мансийского районного суда по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября 2025 года в отношении заместителя главы города Когалыма, обминающегося органами предварительного расследования в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ - по факту получения взятки должностным лицом за совершение незаконных действий", - сказал собеседник агентства.

По данным на сайте администрации Когалыма, Згонников назначен замглавы города в июле 2024 года. Он курирует вопросы муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства.