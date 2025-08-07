Женщину заключили под стражу до 4 октября

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Адлерский районный суд Сочи заключил под стражу до 4 октября вторую обвиняемую по делу об отравлении алкоголем, который изготовили кустарным способом и продавали на одном из рынков в Сириусе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"В отношении второй обвиняемой, 71-летней жительницы Сочи, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - 1 месяц 30 суток", - говорится в сообщении.

Ранее Адлерский районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следователей и арестовал до 4 октября 30-летнюю фигурантку уголовного дела об отравлении людей алкоголем.

По данным объединенной пресс-службы судов Кубани, женщины продавали на рынке "Казачий" изготовленный неизвестными кустарным способом алкоголь, который не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья. Его продавали под видом "домашнего вина" и "чачи". Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция в Сириусе задержала двух жительниц Краснодарского края. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Она уточняла, что точное количество жертв пока не установлено, их может быть и больше, в том числе среди туристов из разных регионов.

По данным следствия, которые были оглашены в ходе судебного заседания 7 августа, по предварительной информации, как минимум 10 человек погибли от отравления алкоголем домашнего приготовления.