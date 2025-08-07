Оно стало первым в стране, указала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Первое в России уголовное дело возбудили в отношении так называемого дроповода - человека, который осуществляет скупку и перепродажу электронных средств платежей для использования в преступной деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Следователями московского главка МВД России возбуждено первое в нашей стране уголовное дело в отношении так называемого дроповода", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк рассказала, что сотрудниками ведомства задержан мужчина, осуществлявший скупку и перепродажу электронных средств платежей для использования в преступной деятельности. "Один из так называемых дропов воспользовался правом на освобождение от уголовной ответственности в случае активного содействия расследованию. Он сообщил важные сведения о тех, кому передал в управление открытый на него счет. На основании этих показаний следователями московского главка возбуждено первое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 187 УК РФ", - пояснила представитель ведомства.

По ее словам, во время обыска по адресу регистрации так называемого дроповода оперативники обнаружили технику, мобильные телефоны, сим-карты, а также банковские карты, которые использовались для хищения денег у граждан РФ. "Злоумышленнику предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Волк.

Предварительное расследование продолжается. В МВД напомнили, что покупка, передача и последующее использование чужих банковских карт и счетов являются уголовно наказуемыми.