В Нижегородской области мужчина угнал скорую, чтобы приехать на ней на свидание

Медики быстро обнаружили пропажу, а полицейские оперативно задержали ранее лишенного прав угонщика, сообщили в ГУ МВД России по региону

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Житель Нижегородской области в алкогольном опьянении угнал автомобиль скорой помощи, чтобы приехать на нем на свидание. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

"60-летний судимый местный житель, заметив, что водитель спецтранспорта отвлекся и оставил ключи в замке зажигания, воспользовался ситуацией и угнал автомобиль, решив поразить даму сердца эффектным появлением на свидании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что медики быстро обнаружили пропажу, а полицейские оперативно задержали ранее лишенного прав угонщика. Результаты освидетельствования показали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждены уголовные дела за угон и повторное управление машиной в состоянии опьянения. Мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы.