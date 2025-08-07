Сумма похищенного составила более 250 млн рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил дело о хищении 250 млн рублей в рамках гособоронзаказа, задержаны пять сотрудников фирмы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственным комитетом России в Нижегородской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками региональных ФСБ и МВД России пресечена противоправная деятельность пяти руководящих сотрудников коммерческой фирмы по производству химических веществ. Директор организации, его заместитель, начальник планово-экономического отдела, старший экономист и главный бухгалтер обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказала она.

По ее словам, сумма похищенного составила более 250 млн рублей.