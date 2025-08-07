Видимых телесных повреждений на теле Полины Малининой следователи не нашли

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Тело экс-участницы реалити-шоу "Дом-2" Полины Малининой обнаружили в Нижнем Новгороде. По факту смерти девушки проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем следственного отдела по Советскому району Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области по факту обнаружения в квартире тела 24-летней женщины организована доследственная проверка", - сказано в сообщении.

Уточняется, что при ее осмотре следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.