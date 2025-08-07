В польском селе неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни

На мемориале нарисовали красно-черный бандеровский флаг и написали националистический лозунг

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни в селе Домостава в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши, нанеся на монумент символику украинских националистов. Об этом сообщил политик ультраправого движения "Конфедерация" Павел Усёндек.

По его словам, инцидент произошел 6 августа. "Мерзкий акт вандализма в отношении памятника жертвам Волынской резни в Домоставе произошел вчера. <...> На памятнике нарисовали красно-черный бандеровский флаг и написали "Слава Украинской повстанческой армии" (УПА, запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - написал политик в X, прикрепив к публикации фотографию обезображенного памятника. Полиция начала расследование инцидента, информация о задержании подозреваемых еще не поступала.

Памятник жертвам Волынской резни установили в Домоставе 14 июля 2024 года. Монумент был вылит в 2018 году на деньги проживающих в США и Канаде польских ветеранов Второй мировой войны. В течение нескольких лет власти ряда польских городов отказывались от установки памятника якобы в связи с жестокостью изображенных на нем сцен.

В феврале 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами Волынской резни стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. В 2016 году польский парламент учредил Национальный день памяти жертв геноцида (11 июля). Как правило, памятные мероприятия по случаю этой даты проходят по всей стране: проводятся лекции, встречи, выставки, посвященные трагической судьбе поляков на Волыни.