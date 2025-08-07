После взлета он начал терять высоту, врезался в строящееся здание, повредил линию электропередачи и загорелся

НАЙРОБИ, 7 августа. /ТАСС/. Четыре человека находились на борту легкомоторного самолета, разбившегося в Найроби. Об этом сообщил информационный портал Kenyans.

По информации портала, самолет Cessna Citation 560, принадлежащий Африканскому фонду развития медицины и исследований (AMREF), направлялся из Найроби в Сомали. Вскоре после взлета он начал терять высоту, врезался в строящееся здание, повредил линию электропередачи и загорелся. В свою очередь, газета The Star уточняет, что, по предварительной информации, на борту находились два пилота и два медика.

На месте происшествия работают спасательные службы Кении, полиция проводит расследование инцидента.