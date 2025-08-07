В суде более 30 потерпевших за два дня рассказали обстоятельства теракта в "Крокусе"

Все отмечают, что в тот день не было ни дежурившей полиции, ни карет скорой помощи, сотрудников Росгвардии, которые должны обеспечивать порядок на таких крупных мероприятиях, рассказала адвокат Анастасия Трунова

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд за два дня допросил более 30 потерпевших в ходе проходящих в закрытом режиме слушаний уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщил ТАСС один из участников процесса.

"Суд за два дня допросил по делу 32 потерпевших", - сказал собеседник агентства.

Представляющая интересы 130 потерпевших адвокат Анастасия Трунова подтвердила ТАСС количество допрошенных потерпевших за 5 и 7 августа. По ее словам, они подробно рассказали об обстоятельствах теракта. "Все отмечают, что в тот день не было ни дежурившей полиции, ни карет скорой помощи, сотрудников Росгвардии, которые должны обеспечивать порядок на таких крупных мероприятиях. Одна собака была из кинологической службы", - рассказала защитник.

Как отмечают допрошенные, практически все входы в "Крокусе" были закрыты. "Людям приходилось спасаться, выламывая двери, а если не получалось - бежать в другую сторону", - добавила Трунова. Трое потерпевших, по ее словам, сообщили суду, что видели отъезжающий автомобиль "Рено" с исполнителями теракта, и то, как они сбили несколько человек, среди которых двое детей.

22 марта 2024 года в "Крокус сити холле" в Красногорске Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода совершили теракт, расстреляв из огнестрельного оружия посетителей, также они подожгли зал. Погибли 149 человек, один считается пропавшим без вести. После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Расследование в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации продолжается. Судебный процесс над фигурантами уголовного дела проходит в закрытом режиме в связи с угрозой безопасности всем его участникам.