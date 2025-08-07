Reuters: в Найроби при крушении самолета погибли шесть человек

Самолет после взлета начал терять высоту, врезался в строящееся здание, повредил линию электропередачи и загорелся

НАЙРОБИ, 7 августа. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе двое на земле, погибли в результате крушения легкомоторного самолета на северо-востоке Найроби в Кении. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местного чиновника.

Самолет Cessna Citation 560, принадлежащий Африканскому фонду развития медицины и исследований (AMREF), направлялся из Найроби в Сомали. Вскоре после взлета он начал терять высоту, врезался в строящееся здание, повредил линию электропередачи и загорелся. Ранее сообщалось, что на борту находились два пилота и два медика.

На месте происшествия работают спасательные службы Кении, полиция проводит расследование инцидента.