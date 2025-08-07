Решение об отказе в регистрации кандидатов было принято в связи с несоблюдением требований к выдвижению списка, установленных законодательством о политических партиях

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Костромской областной суд отклонил иски о законности отказа в регистрации кандидатов в депутаты Костромской областной думы восьмого созыва от Партии социальной защиты по одномандатным избирательным округам - председателя партии Владимира Михайлова, а также Максима Постникова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Костромской области.

"В удовлетворении заявленных требований по обоим искам отказано. Постановления избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов признаны судом законными. С мотивами принятия решения можно будет ознакомиться после его публикации в установленном порядке на сайте суда", - говорится в сообщении.

Михайлов с 2004 года является депутатом Костромской областной думы, он переизбирался пять раз. С 2019 года - председатель Политической партии социальной защиты. В своем Telegram-канале он сообщил, что будет оспаривать решение Костромского областного суда в вышестоящей инстанции.

Ранее избирком отказал в регистрации списка кандидатов от Партии социальной защиты в депутаты областной думы, исключил отдельных кандидатов из списка, а также отказал в регистрации кандидатам от партии по одномандатным избирательным округам - Владимиру Михайлову и Максиму Постникову. По данным регионального избиркома, решение об отказе в регистрации списка кандидатов было принято в связи с несоблюдением требований к выдвижению списка, установленных законодательством о политических партиях. В Telegram-канале Партии социальной защиты сообщалось, что причиной отказа стало то, что среди участников общих собраний местных отделений были члены партии "Единая Россия".

5 августа Костромской областной суд признал незаконным отказ в регистрации списка кандидатов в депутаты Костромской областной думы от регионального отделения Партии социальной защиты.