Размер штрафа составил 1 тыс. рублей

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Лазаревский районный суд в Сочи признал виновными в совершении административного правонарушения 11 человек, которые накануне купались в море на пляже в голом виде. Каждого из них оштрафовали. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Установлено, что утром 6 августа 5 женщин и 6 мужчин, находясь в общественном месте, а именно на пляже, где кроме них находились другие люди, купались в море в голом виде. Суд, рассмотрев материалы, счел установленной вину каждого в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей", - говорится в заявлении.

Уточняется, что нарушители раскаялись в содеянном. Их привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Накануне в краевом главке полиции сообщали о задержании 12 человек. Они купались в голом виде на пляже поселка Вардане. Один из мужчин - местный житель, остальные - приезжие.