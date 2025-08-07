О личности потерпевшего пресс-служба суда не сообщила

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Мировой судья в Москве оштрафовал участника "Фабрики звезд" Ираклия Пирцхалаву на 15 тыс. рублей за побои. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Измайловского суда Москвы.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №300 района Измайлово города Москвы Пирцхалава Ираклий Леонидович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Суд установил, что Пирцхалава нанес побои, причинившие физическую боль, однако это не повлекло за собой последствий, предусматривающих уголовную ответственность. О личности потерпевшего пресс-служба суда не сообщила.

Ираклий Пирцхалава прославился хитами "Вова-чума", "Лондон - Париж" и "Время".