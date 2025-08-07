Виктор Кучер также искал информацию о командующем в интернете

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Агент СБУ Виктор Кучер, который, как установил военный суд, по заданию украинских спецслужб в 2024 году готовил покушение на командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, следил за генералом и искал о нем информацию в интернете. Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, украинец о каждом своем действии отчитывался куратору.

Второй Западный окружной военный суд приговорил Кучера к 20 годам лишения свободы, вину украинец не признал. Кроме того, суд назначил Кучеру штраф в размере 700 тыс. рублей. В силу приговор пока не вступил, защита планирует его обжаловать. "Кучер, используя интернет-приложение "Гугл Хром", осуществлял поиск открытых сведений о личности командующего, его служебном автомобиле и о возможном присутствии на благотворительном концерте, проводимом в Государственном Кремлевском Дворце 6 декабря 2023 года. Затем Кучер 10 ноября 2023 года проследовал на автомобиле к одному из мест вероятного нахождения командующего, где осуществлял визуальное наблюдение прилегающей территории и ее видеозапись", - говорится в документах.

6 декабря 2023 года в Государственном Кремлевском Дворце прошел благотворительный концерт "Здравствуй, страна героев!". Мероприятие было посвящено россиянам, чей воинский, гражданский, трудовой подвиг стал яркой страницей истории страны. Почетными гостями праздника стали участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, кавалеры Ордена Славы.

41-летний безработный гражданин Украины признан виновным в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ). Как следует из материалов, в начале осени 2023 года Кучер согласился на предложение сотрудника украинских спецслужб совершить в Москве теракт путем подрыва в отношении командующего на тот момент дальней авиацией ВКС ВС РФ. Кучер вину не признал и показал, что намерения совершить теракт на территории Москвы не имел, в договоренность ни с кем не вступал, взрывчатые вещества не перевозил, следует из документов.

Суд установил, что Кучер получал указания от украинского куратора об установлении им маршрутов передвижения высокопоставленного военнослужащего, мест его службы, жительства и нахождения. Украинский агент осуществлял визуальное наблюдение и делал видеозаписи, отправляя сведения сотруднику СБУ в одном из мессенджеров. Мужчина носил с собой GPS-трекер, передвигался на микроавтобусе, ключи от которого кураторы передали ему через подставных лиц на московской парковке. В нем он установил видеорегистратор. В мае прошлого года он приобрел три sim-карты российского оператора сотовой связи, после чего приехал по полученным координатам к тайнику на окраине одного из подмосковных городов, извлек оттуда взрывное устройство с возможностью его дистанционного приведения в действие, а также электродетонатор, говорится в документах.

В этот же тайник Кучер положил купленные им sim-карты, отчитался перед своим куратором, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как установила экспертиза, бомба состояла из заряда взрывчатого вещества "С-4" общей массой почти 500 г. До задержания Кучер проживал на западе Москвы. Он был дважды подвергнут административному аресту за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). В пресс-службе военного суда ТАСС подтвердили информацию о приговоре в отношении украинца и заявили, что судебное решение пока не обжаловано. Дело Кучера поступило в суд в феврале этого года и слушалось почти полгода.