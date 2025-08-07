У пострадавшего минно-взрывная травма и баротравма

БЕЛГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Мальчик получил ранение в результате детонации украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Головчино Грайворонского округа от сдетонировавшего рядом беспилотника пострадал 12-летний мальчик. У него минно-взрывная травма и баротравма. Бригада скорой помощи доставила в детскую областную клиническую больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал он в своем Telegram-канале.