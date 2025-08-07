В Рязани продолжат рассмотрение дела экс-замгубернатора Грекова 25 сентября

Иск ГП об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, суд начал рассматривать в мае

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Рязани 25 сентября продолжит рассмотрение гражданского дела по иску Генеральной прокуратуры РФ к бывшему вице-губернатору региона Игорю Грекову. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Иск Генпрокуратуры к Грекову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, суд начал рассматривать в мае. 7 августа прошло предварительное заседание.

"Следующее заседание назначено на 25.09.2025", - сообщил собеседник агентства.

16 мая экс-чиновник был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 400 млн рублей по делу о мошенничестве и получении взяток. Также была взыскана невозмещенная часть ущерба в сумме более 5 млн рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, конфисковано в доход государства.

Греков был назначен на должность вице-губернатора в сентябре 2017 года. В мае 2018-го он спас тонувшего в пруду двухлетнего ребенка, после чего стал одним из победителей X Всероссийского фестиваля МЧС "Созвездие мужества", также он имеет другие ведомственные и государственные награды.

17 декабря 2020 года в ходе ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина рязанская журналистка рассказала главе государства о Грекове, который в октябре 2020 года во время пожара на территории воинской части, сопровождавшегося взрывами боеприпасов, спас семь человек. По словам девушки, чиновник сначала спас двух пожилых людей, получил контузию, но вернулся за матерью с двумя детьми, а также еще двумя пожилыми. После обращения к президенту в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения, опровергающие участие Грекова в спасении людей, а также данные о его судимости, областные власти не прокомментировали эту информацию. 29 января 2021 года власти региона сообщили об отставке Грекова по собственному желанию. В марте 2021 года прокуратура региона сообщила, что проводилась проверка по обращениям, которые поступили из Генпрокуратуры, по вопросу наличия судимости у Грекова. Отмечалось, что он при назначении на должность вице-губернатора предоставил ложные сведения об отсутствии погашенной судимости.