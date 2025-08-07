В Кашире в ДТП погибли три человека

Среди них был ребенок

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Грузовик и легковушка столкнулись на трассе в Кашире, в результате три человека погибли, среди них ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным главка, авария произошла примерно в 19:20 мск на 12-м километре дороги Кашира - Серебряные Пруды - Узловая. "По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки "Ситрак", при повороте налево не пропустил легковой автомобиль "ВАЗ" и совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки, среди которых малолетний ребенок, погибли на месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливаю все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).