На месте происшествия работают специальные и дорожные службы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Авария с участием грузовика и пассажирского автобуса произошла в Ленобласти на трассе "Кола". В ДТП пострадали пять человек, сообщили ТАСС в ФКУ "Упрдор "Северо-Запад".

"В 20:40 [мск] поступила информация, что на км 21+300 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" водитель грузового транспортного средства совершил наезд на пассажирский автобус №565. <...> Уточнение по ДТП: Пострадало пять человек", - сообщили в учреждении.

Там отметили, что на месте происшествия работают специальные и дорожные службы, проезд транспорта осуществляется через автомобильную заправочную станцию.

Позже в пресс-службе Комитета по здравоохранению Ленобласти сообщили, что число пострадавших увеличилось до шести.

"Шесть пострадавших, из них один ребенок, - тяжелое состояние", - уточнили в пресс-службе.

Как уточнили в прокуратуре Ленинградской области, по факту ДТП организована проверка Всеволожской городской прокуратурой. В ее рамках будет дана оценка всем обстоятельствам аварии. В ведомстве уточнили, что авария произошла около 20:00 в районе деревни Разметелево Всеволожского района.

В новость внесены изменения (22:29 мск) - добавлена информация об еще одном пострадавшем.