На Невском проспекте в Петербурге обрушился потолок

Один человек погиб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Предварительно, погиб человек из-за обрушения перекрытия между первым и вторым этажами в жилом доме на Невском проспекте. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Петербургу.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили в ГСУ СК.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в результате происшествия, по предварительным данным, также один человек пострадал, он госпитализирован.

В прокуратуре Петербурга уточнили, что проводится проверка. В рамках контрольных мероприятий сотрудники проверят соблюдения требований по обеспечению безопасности проживания граждан и работы соответствующих служб. Заместитель прокурора Центрального района города руководит действиями правоохранительных органов, аварийных и спасательных служб на месте происшествия.