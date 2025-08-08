Главе мемориала Минобороны по делу о взятке продлили арест на два месяца

Предпринимателю Олегу Суворову, который давал взятку, суд также продлил арест на этот же срок

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы продлил арест главе Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеславу Филиппову, обвиняемому в получении взятки в виде автомобиля от предпринимателя Олега Суворова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Филиппову до 10 октября", - сказали в суде. Самому Суворову суд также продлил арест на этот же срок.

Филиппов обвиняется в получении взятки от Суворова - владельца компании ООО "ПСС", которая специализируется на установке памятников и других металлоконструкций. По данным следствия, в 2018-2019 годах глава "Пантеона защитников Отечества" получил в виде взятки автомобиль Volkswagen стоимостью 2 млн рублей за заключение федеральным военным мемориалом около десятка контрактов на установку памятников. Сам он утверждает, что заплатил за этот автомобиль, а потому взяткой его деяние не является.

Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" был открыт летом 2013 года в Мытищах. На территории кладбища захоронены военачальники, военные деятели, космонавты и другие деятели, внесшие вклад в развитие страны. Среди них летчик-космонавт Алексей Леонов, конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, маршал авиации Евгений Шапошников, маршал Дмитрий Язов.