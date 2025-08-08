В документах, имеющихся в деле, отмечают, что осуществить новый теракт трое обвиняемых не смогли, так как были задержаны правоохранителями, которые изъяли гранату, запал и обезвредили взрывное устройство

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Члены группировки "Вилаят Хорасан" (входит в структурное подразделение ИГ, запрещенное в РФ по решению суда), которые отвечали за поставку оружия участникам нападения на "Крокус сити холл", имели на вооружении боевые гранаты для совершения другого преступления террористической направленности. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Умеджон Солиев, Шахромджон Гадоев и Зубайдулло Исмоилов, находясь на территории РФ, в период с 24 по 31 марта 2024 года, у неустановленных лиц, приобрели унифицированный запал ручной гранаты и гранату РГД-5 с обозначениями на корпусе "59-79Т". Далее, в тот же период, Исмоилов З. А., действуя совместно с Солиевым У. А. и Гадоевым Ш. Н., выполняя указания организаторов террористической организации, находясь в арендованной квартире по адресу Каспийск, ул. Ленина, д. 24, кв. 122, незаконно изготовили, используя приобретенные компоненты, взрывное устройство", - сказано в материалах дела.

В документах, имеющихся в деле, отмечается, что осуществить новый теракт трое обвиняемых не смогли, так как были задержаны правоохранителями, которые изъяли гранату, запал и обезвредили взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что Солиев, Исмоилов и Гадоев, оборудовав тайник в автомобиле "Митсубиси", поместили туда огнестрельное оружие и боеприпасы, после чего Гадоев направился на указанном автомобиле в Москву. Исполнители теракта в "Крокусе" Фаридуни Шамсидин и Мирзоев Далержон подобрали участок местности в лесном массиве на территории Московского региона, где и забрали это оружие.