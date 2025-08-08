В здании произошла деформация фундаментов и несущих конструкций, появились трещины в наружных стенах, колоннах, плитах перекрытий и кровле

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 августа. /ТАСС/. Суд на Камчатке взыскал со строительной компании "Титан" более 855 млн рублей убытков, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств по строительству детского сада в селе Тиличики. Об этом сообщается в Telegram-канале Арбитражного суда региона.

В 2018 году Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края и строительная компания "Титан" заключили госконтракт на строительство детского сада в селе Тиличики. Объект был сдан в 2020 году, однако в ходе эксплуатации здания были обнаружены многочисленные дефекты. В частности, произошла деформация фундаментов и несущих конструкций, появились трещины в наружных стенах, колоннах, плитах перекрытий и кровле. Помимо этого, было выявлено, что конструкции из бетона не соответствовали по прочности требованиям строительных правил. В 2023 году здание признали аварийным и непригодным для эксплуатации в связи с угрозой обрушения. В феврале 2024 года Минстрой Камчатки потребовал от строительной фирмы устранить выявленные недостатки, однако ответчик не стал этого делать, сославшись на отсутствие достоверных данных, что выявленные недостатки являются результатом ненадлежащего выполнения строительных работ. Истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением.

"Суд счел установленным факт нарушения подрядчиком условий заключенного контракта, требований проектной документации, нормативных технических документов в части производства, контроля и оценки качества выполненных работ, последовательности операций. В результате суд взыскал с ООО "Строительная компания "Титан" в пользу истца 858 млн 100 тыс рублей убытков; взыскал в доход федерального бюджета 4 млн 765 тыс руб. государственной пошлины, а также 1 млн 160 тыс рублей в счет оплаты судебной экспертизы - всего 864 млн рублей. Решение суда не вступило в законную силу и обжалуется в суде апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.