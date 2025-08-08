Сергей Анохин добровольно выдал следователю пароль от своего смартфона и сам гаджет

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Экс-глава букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин, который обвиняется в даче взятки на сумму 60 млн рублей работникам силовых структур, написал явку с повинной сразу после своего задержания. Об этом сказано в материалах дела обвиняемого, с которыми ознакомился ТАСС.

"Сразу после задержания Анохин написал явку с повинной, он добровольно выдал следователю пароль от своего смартфона и сам гаджет, где находилась ценная для следствия информация", - сказано в материалах дела.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Анохину предъявят обвинение в окончательной редакции, после чего он и его защитники смогут ознакомиться с материалами дела.

О задержании Анохина по подозрению в даче взятки в особо крупном размере стало известно в конце января 2025 года. У него были проведены обыски. По данным следствия, желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы, Анохин через посредников передал взятку в размере 60 млн рублей. Однако один из посредников и оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны.