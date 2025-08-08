Суд продлил обвиняемому срок домашнего ареста

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мотоциклист Сергей Генералов, который 14 мая в Москве, управляя мотоциклом "Ямаха", насмерть сбил на пешеходном переходе на проспекте Вернадского педагога и актрису Елену Земляникину, признал вину в полном объеме. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, столичный суд продлил фигуранту дела о смертельном ДТП срок домашнего ареста.

"Генералов Сергей Александрович вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, - говорится в документах. - Продлить обвиняемому срок меры пресечения в виде домашнего ареста".

Как говорится в материалах, постановление о продлении домашнего ареста водитель мотоцикла Генералов и его защита не стали. Там также указано, что мужчина был ранен судим, но в настоящее время судимость погашена, а сам он состоит в должности администратора одного из столичных ресторанов. К уголовной ответственности он ранее привлекался за хранение наркотиков и грабеж.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция вменяемой ему статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

О ДТП

Смертельное ДТП произошло 14 мая. На видео, опубликованном Департаментом транспорта Москвы, женщина переходит дорогу по пешеходному переходу, а в этот момент на дороге появляются два мотоцикла, один из которых на большой скорости сбивает актрису. В Госавтоинспекции Москвы позднее подтвердили, что женщина-пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью, она скончалась на месте происшествия. Там уточняли, что водитель мотоцикла "Ямаха" совершил наезд на женщину, которая переходила улицу на запрещающий сигнал светофора.

На время следствия мужчине избрали домашний арест, чтобы обеспечить его явку в правоохранительные органы, а затем и в суд для рассмотрения уголовного дела по существу. Согласно установленным судом запретам, фигуранту нельзя общаться с лицами, проходящими по его уголовному делу, за исключением защитников, встречи с которыми должны проходить по месту домашнего ареста, и близких родственников, а также отправлять и получать почту и пользоваться интернетом.

Об актрисе

Земляникиной было 66 лет. Она работала старшим преподавателем в Институте культуры и искусств МГПУ и спешила в день трагедии на репетицию к первокурсникам. За свою карьеру она сыграла эпизодические роли в семи фильмах, последний вышел в 1993 году. Она дочь советских артистов Любови Стриженовой и Владимира Земляникина, похоронена в городском округе Домодедово на кладбище Куприяниха.