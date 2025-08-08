На Камчатке пилот посадил вертолет Robinson на вулкан и умер

На место трагедии вылетел другой вертолет и эвакуировал туристическую группу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 августа. /ТАСС/. Пилот вертолета Robinson на Камчатке посадил воздушное судно на вулкане Крашенинникова и умер. В составе туристической группы, которая была на борту, пострадавших нет, сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Среди пассажиров пострадавших нет, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Такая информация у нас есть, действительно, пилот скончался. По нашей информации, с людьми все хорошо, их количество уточняется", - сказали в ведомстве.

"На место трагедии вылетело другое воздушное судно, экипаж забрал туристов, с ними все в порядке", - рассказали в правительстве края.

Вулкан Крашенинникова начал извергаться в начале августа спустя почти 600 лет молчания. Ему присвоен оранжевый код авиационной опасности - его активность опасна для низколетящих воздушных судов из-за выброса пепла.