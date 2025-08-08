На месте работают экстренные службы

СУХУМ, 8 августа. /ТАСС/. Сель сошел в районе Голубого озера в Рицинском реликтовом национальном парке, в результате чего дорога на высокогорное озеро Рица закрыта. Об этом ТАСС рассказал директор парка Адамур Багателия.

"Сегодня утром около 08:20 мск произошло серьезное ЧП, в районе Голубого озера сошел сель, дорога перекрыта. По предварительной информации, пострадавших нет. Известно, что снесен стеклянный мост через реку. Сейчас к месту ЧП стягивается техника для расчистки завалов, об открытии дороги на озеро Рица сообщим как только работы завершим", - сказал Багателия.

Он отметил, что о происшествии уведомлено руководство республики.

Госавтоинспекция МВД республики предупредила о полном перекрытии дороги в направлении Рицинского парка. "Движение автотранспорта в Бзыбском ущелье остановлено в связи со стихийным сходом сели. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении ГАИ МВД.

Рицинский парк - один из главных государственных объектов показа. Ежегодно парк посещают сотни тысяч туристов и местных жителей.

Как сообщил ТАСС представитель МЧС Абхазии Давид Бганба, ситуация в местечке Ауадхара выше озера Рица, где располагается горный курорт и детский лагерь, спокойная. "На Ауадхаре все спокойно. Мы связались с детским лагерем на Ауадхаре, у них все хорошо, никаких проблем нет. Там находятся сотрудники горноспасательной службы МЧС, мы на постоянной связи с ними", - сказал Бганба.